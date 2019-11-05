В ДНР зафиксировали прибытие 60 украинских националистов в районе Петровского

Донецк, 5 ноября. Примерно шесть десятков вооруженных украинских националистов прибыли к участку отвода вооружений и сил в районе села Петровское в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным военного ведомства, бойцы ДНР зафиксировали прибытие в районы разведения сторон вооруженных групп радикальных националистических организаций.

«За прошедшие сутки в села Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для противодействия националистам задействовали подразделение разведывательного батальона, что привело к столкновениям между радикалами и киевскими военными.

Напомним, 29 октября на минской площадке прошло очередное заседание контактной группы, в ходе которого была определена дата устранения нарушений в селе Петровское. В понедельник, 4 ноября, представители ДНР выпустили в районе указанного населенного пункта сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к разведению вооружений и сил на этом участке. Однако симметричных действий с украинской стороны не последовало.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил несостоявшееся разведение сил «нарушением режима прекращения огня». Позднее руководитель силовой операции ВСУ в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что разведение сил и средств у поселка Петровское запланировано на 8 ноября.