Сирия, 5 ноября. Курдские боевики заявили об убийстве 25 протурецких бойцов и захвате Махмудии в Хасаке. Жители Идлиба вышли на демонстрации против «Джебхат ан-Нусры»1***. РФ и Турция начали совместное патрулирование в районе Кобани, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали подкрепление на северо-восток Латакии; атаковали позиции исламистов на западе Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: переправили дополнительные отряды к линии разграничения с союзниками Турции на севере САР; заявили об убийстве около 25 протурецких бойцов в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли деревню Махмудия в Северной Хасаке; приступили к совместному патрулированию района Кобани в Алеппо.

Провинция Латакия

В северной части региона продолжает нарастать напряженность на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов вооруженной оппозиции. Как передает на свей странице в сети Twitter военный источник (SteeleSyAA), правительственные подразделения разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в горной местности недалеко от ключевого города Кабана, оккупированного исламистами радикальных бандгрупп вооруженной оппозиции. Ожидается, что в данном районе в скором времени могут развернутся полномасштабные боевые действия. В пользу этого свидетельствуют регулярные столкновения в Туркоманских горах, спровоцированные джихадистами террористического альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой».

Провинция Алеппо

Министерство обороны РФ сообщило о том, что в районе Кобани на северо-востоке Алеппо началось первое совместное патрулирование территорий силами российской военной полиции и турецких солдат. По информации Twitter-канала (NPA_English), отряды союзников встретились в районе поселения Мардж-Исмаил и выдвинулись в 12.20 от контрольно-пропускного пункта «Айлишар». Отмечается, что военные РФ осуществляют движение на бронеавтомобилях «Тигр», тогда как турки задействуют автомобили Kirpi. Как известно, мониторинг обстановки в приграничной зоне выполняется в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

Провинция Идлиб

Возобновились боевые вылеты сирийских ВВС вблизи границы с Латакией на западных окраинах Идлиба. Согласно сведениям интернет-портала Aleppo Media Center, авиаударам авиации САР подверглись расположения джихадистов на окраинах города Джиср аш-Шугур. В то же время российская авиация провела воздушные атаки позиций боевиков вооруженной оппозиции недалеко от населенного пункта Тахтая, передает Twitter-канал (baladinetwork).

Тем временем информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что в городах Идлиб и Кафр-Тахарим накануне вечером прошли демонстрации мирного населения против группировки «Джебхат ан-Нусра» и так называемого правительства спасения, сформированного боевиками в качестве органа управления. Жители осуждали ухудшение условий проживания, завышенные цены на топливо и электроэнергию, а также проблемы с безработицей.

Провинция Хасака

Ввиду непрекращающихся нападок со стороны курдских радикалов вооруженные силы Турции и подконтрольные им формирования были вынуждены возобновить боевые действия на линии соприкосновения сил. По сведениям военного источника в сети Twitter (NPA_English), ожесточенные столкновения отмечаются недалеко от населенных пунктов Абу-Расин и Тель-Тамр. Twitter-канал (rojhatdino2121) утверждает, что в результате вооруженного противостояния под контроль курдских бандгрупп перешла деревня Махмудия. При этом источник также заявил о потерях протурецких бойцов в живой силе. Так, сообщается о гибели порядка 25 союзников Турции. Вместе с тем поступают сведения о передислокации к линии фронта дополнительных отрядов проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, подобные действия курдских боевиков провоцируют возобновление антитеррористической операции турецких войск, приостановленной по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых был подписан меморандум о взаимопонимании между Анкарой и Москвой.

1 Организация запрещена на территории РФ.