Лавров рассказал об активном развитии сотрудничества с Бурунди

Москва, 5 ноября. Россия и Бурунди активно развивают сотрудничество в экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Бурунди Эзекиелом Нибигирой.

«У нас хорошая возможность рассмотреть весь комплекс наших отношений. Есть хорошие перспективы. Рассчитываем, что ваш визит, беседы в министерстве иностранных дел и в других наших структурах позволят определить эти перспективы более четко», — отметил он.

Лавров также выразил готовность обсудить со своим коллегой взаимодействие на международной арене. По его словам, Россия и Бурунди координируют подходы по главным вопросам, обсуждаемым на площадке ООН или площадках других международных организаций. Министр также готов выслушать предложение Нибигиры по урегулированию конфликтов в африканских странах.

Напомним, что в августе прошлого года Минобороны РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Бурунди, которое позволило совершенствовать практику миротворческой деятельности. Замминистра обороны Александр Фомин заявил, что обе страны продолжат обмен опытом по борьбе с терроризмом, а также практику миротворческой деятельности.

Москва также сотрудничает с Бурунди в области образования. В апреле этого года стало известно, что РФ выделила квоты для граждан африканской республики для обучения в российских вузах. Речь идет о медицинских специальностях. Жители Бурунди могут учиться в магистратуре, докторантуре и аспирантуре.