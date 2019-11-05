Фото салона обновленной Lada 4x4 опубликовано в Сети

Москва, 5 ноября. Фотография салона обновленной Lada 4x4 опубликована в Сети.

«АвтоВАЗ» готовится представить модернизированную Lada 4x4. Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» выяснили, как изменится салон легендарного внедорожника.

В Сети опубликована фотография новой передней панели автомобиля. На снимке можно разглядеть новую комбинацию приборов, которая будет похожа на ту, что была установлена на рестайлинговую Lada Granta.

Специалисты указали на массивный пластиковый корпус, который появится в центральной части панели. В его верхнюю часть будут встроены дефлекторы воздуховодов, а в нижнюю — рукоятки климатической установки. Между ними размещен ряд кнопок.

Со стороны переднего пассажира центральная панель выглядит несколько иначе: невозможно не заметить более крупный бардачок с ручкой клавишного типа. Дизайнеры обратили внимание на исчезновение открытой полочки в нижней части. Под передней панелью в центральной части появится пластиковый выступ с парой прикуривателей.

Предполагается, что в обновленной Lada 4x4 появятся новые видоизмененные кресла, формованный потолок вместо натяжного. Задний диван автомобиля получит сразу три подголовника. По информации источников портала, старт производства модернизированной Lada 4x4 запланирован на декабрь этого года.

Накануне в «АвтоВАЗе» объяснили причины применения в последние годы тонкого металла в изготовлении кузовных панелей машин, который потребители считают хлипким.