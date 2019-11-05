Доктор Мясников отреагировал на видео «умывания» грязной тряпкой челябинской пациентки

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о вопиющем инциденте, который произошел в больнице Миасса Челябинской области. На видео, снятом одной из пациенток, попал момент, как санитарка тряпкой, намоченной в тазу с водой, которой, предположительно, смывали фекалии, грубо обтирает лицо обнаженной женщине, находящейся в неадекватном состоянии.

По мнению известного врача-кардиолога, писателя и телеведущего Александра Мясникова, в данном случае стоит говорить не только о нарушениях в конкретном медицинском учреждении, но и о более глобальных проблемах, касающихся всего нашего общества.

«Считаю, что это проблема не только медицины, — это отражение происходящего с нами, с людьми. Это показатель того, как мы относимся друг к другу — ведь порой случаются вещи по-настоящему вопиющие, посмотрите вокруг! — отметил врач в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы говорим о Дне народного единства (инцидент произошел как раз 4 ноября. — Прим. ФАН), и нам действительно нужно думать о народном единстве, чтобы таких вещей не было».

Необходимо не только принимать меры по каждому конкретному случаю, нужно смотреть на проблему глобальнее, подчеркнул Мясников.

«Что касается данного конкретного случая, понятно, что, когда такие вещи случаются, главный врач должен не только принять меры в отношении этой санитарки, но и разобраться, почему у него такое происходит, — продолжил врач. — Для меня лично это поступок не санитарки, не должностного лица, а поступок черствого человека, который пройдет мимо умирающей собаки, не поможет ребенку, старику. Это такой человек. И мне обидно, что такие люди у нас есть. Очень обидно».

По словам эксперта, к сожалению, такие случаи в отечественной медицине раньше не были редкостью, и, хотя сейчас ситуация изменилась к лучшему, полностью изжить подобное отношение к больным еще предстоит.

«Раньше в нашей медицине такие ситуации бывали намного чаще. Сейчас это «эксклюзив», на который обращают внимание, а во времена моей юности все это было. У меня маму голую к кровати привязывали за ноги, за руки, чтобы она персонал не беспокоила. Все бывало… Сейчас это, к счастью, все-таки редкость. Но, к сожалению, считаю, что такие явления не ограничиваются только медициной, а являются частью нашего существования и с этим надо что-то делать», — резюмировал Александр Мясников.

Ранее появилась информация, что инцидент имел место в травматологическом отделении городской больницы №2 города Миасса Челябинской области. На видео попал момент, когда санитарка убирает палату после того, как пациентка, возможно, находящаяся в неадекватном состоянии, испачкала пол и себя фекалиями. Санитарка грубо кричит на пациентку, а затем выходит из палаты, возвращается с тряпкой, которую мочит в тазу с коричневой водой и обтирает лицо женщины.

По данным СМИ, в больнице отрицают, что женщину мыли тряпкой, замоченной в воде с фекалиями, и выражают возмущение распространением видеозаписи. Федеральное агентство новостей запросило комментарий в Минздраве Челябинской области, ответ читайте в ближайшее время на сайте ФАН.