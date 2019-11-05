Депутат оценил предложение США о новой сделке с РФ и Китаем по контролю над вооружениями

Предложение президента США Дональда Трампа о заключении соглашения между РФ, США и Китаем по контролю над вооружениями хорошее, т. к. любое его ограничение всегда отражает позитивное решение вопроса, считает член комитета Госдумы по обороне, депутат Владимир Богодухов.

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки намерены заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

«Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще», — отметил лидер США.

Трамп оценил предстоящее в начале 2021 года истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

«Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией. Мне кажется, обе эти страны [Россия и Китай] хотели бы сделать это [заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями], особенно когда дело касается ядерного оружия», — пояснил глава Белого дома.

Как отмечает Владимир Богодухов, если президент США об этом говорит, то так или иначе он пытается в этом направлении работать.

«Заявление направлено на заключение договора между Россией, Китаем и США по ограничению вооружений, т. к. в 2021 году заканчивается срок договора по стратегическим ядерным вооружениям. Поэтому здесь необходима работа Минобороны, МИД. Кроме того, то, что заявил Трамп, это реально. Но при этом нужно учитывать, что США в одностороннем порядке вышли договора РСМД, объяснив такой шаг отсутствием Китая в соглашении», — заявил Богодухов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тем не менее заявление Трампа может стать будущим предметом переговоров России, США и Китая, говорит парламентарий. По его словам, предложение хорошее, т. к. любое ограничение вооружении всегда отражает позитивное решение вопроса. Но при этом нужно всегда учитывать свои национальные интересы.

«Я думаю, что в этом плане возможны переговоры и наше руководство пойдет на них. А что конкретно нам предложат, то время покажет», — сообщил депутат.

Богодухов подчеркивает, что такие вопросы не решаются быстро. В 2021 году заканчивается нынешний договор, а в США через год намечаются выборы президента.

«Поэтому здесь риск есть, особенно при смене власти. Сейчас в США нестабильная политическая ситуация. Но наше руководство сдержанно этому относится. Главное, чтобы были соблюдены наши национальные интересы, из которых будет исходить наше руководство», — рассказал парламентарий.

СНВ-3, который был подписан в 2010 году, является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение подходит к концу в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсуждать.

Позже Россия сообщила о невозможности разработать замену СНВ-3 в срок. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев. Он уточнил, что «сложная и непонятная ситуация с перспективами продления договора о СНВ».

2 августа 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, который был подписан более 30 лет назад. Свой отказ выполнять условия ДРСМД американская сторона объяснила, ссылаясь на нарушения со стороны России — на отказ РФ выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их союзников по НАТО, нарушают положения договора.