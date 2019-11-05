Украинский министр из команды Зеленского признался, что голосовал за Порошенко

Киев, 5 ноября. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что на выборах президента голосовал не за действующего главу государства Владимира Зеленского.

«Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал», — признался Милованов в интервью порталу «Цензор.нет».

Напомним, на Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. Владимир Зеленский получил поддержку 73% украинцев, около 24% избирателей проголосовали за Петра Порошенко.

Инаугурация победившего на президентских выборах Зеленского прошла 20 мая. После торжественной церемонии он с трибуны Верховной рады сделал несколько громких заявлений. Новый президент сообщил о готовности вести диалог с Донбассом и предоставить гражданство всем, кто готов «строить новую Украину». Кроме того, Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины и призвал парламент отменить депутатскую неприкосновенность. Также он указал на то, что необходимо принять новый избирательный кодекс.

21 июля на Украине прошли выборы в парламент страны. Лидирующие позиции — у партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Также в Раду прошли партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Ранее жители Украины рассказали о своих ожиданиях от работы Владимира Зеленского на посту президента страны. Так, местные телеканалы NewsOne и «112 Украина» провели опрос жителей Херсона, Николаева и Одессы. К примеру, один из респондентов подчеркнул, что от Зеленского требуется исполнить все, что он пообещал в своей речи. Согласно заявлениям большинства участников опроса, от Зеленского они хотят, чтобы тот «посадил коррупционеров», «наконец навел порядок в стране», «чтобы не разрушил» то, что уже создано.

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что некоторые политические силы пытаются свергнуть Владимира Зеленского с поста президента Украины. Она обратила особое внимание на то, что действующий президент не может заручиться поддержкой силовиков, а политическая ситуация на Украине превратилась в «череду постоянных скандалов».