США создают две новые военные базы в богатом нефтью сирийском Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 5 ноября. США приступили к созданию двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где расположены крупные нефтяные месторождения. Как сообщили источники СМИ, американцы готовятся к формированию баз в районе 113-ой бригады и населенного пункта Сур.

В регион были дополнительно направлены 250-300 военнослужащих, бронетранспортеры, тяжелое вооружение, боеприпасы и строительная техника. По информации СМИ, Штаты начали увеличивать объемы военных поставок в Дейр-эз-Зор. Например, 28 октября в сирийскую провинцию был направлен конвой США в составе 170 транспортных средств.

«США используют территорию крупнейшего нефтяного месторождения страны «Аль-Омар» в качестве базы. Кроме того, США имеют базы еще в трех других районах Дейр-эз-Зора», — передает агентство Anadolu.

Отмечается, что западная часть провинции Дейр-эз-Зор находится под контролем правительственных сил Сирии. Восточную часть региона, богатую нефтегазовыми месторождениями, оккупировали курдские вооруженные формирования.

Ранее Минобороны РФ опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. На кадрах запечатлено, как сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из Сирии под охраной американских военных. По информации Москвы, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.

При этом глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на местах сирийских нефтяных месторождений. Контроль над нефтяными полями в этом регионе арабской республики Штаты получили благодаря курдским боевикам. Президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что американские подразделения останутся в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора, оккупированных курдскими вооруженными формированиями, якобы с целью их защиты. Сейчас под контролем курдских отрядов находятся крупнейшие нефтяные поля Аль-Омар, Аль-Танак и другие.

Напомним, в 2017 году курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются со стороны США, под предлогом «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. При этом боевики из курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) заняли традиционные области проживания арабов-суннитов и пытались навязать свои порядки и свои условия местному населению, притесняя жителей региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.