В России готовятся вернуть вытрезвители

Госдума приняла в первом чтении пакет проектов о восстановлении в России системы вытрезвителей. Авторами инициатив выступили депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первым документом предусматривается наделение регионов правом на создание соответствующих учреждений. Как ожидается, правила организации их деятельности утвердит правительство.

Таким образом, органы госвласти субъектов смогут оказывать помощь лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Вторым документом уточняются полномочия полиции. Для выполнения возложенных на нее обязанностей предлагается наделить ее правом доставлять вышеуказанные категории граждан в вытрезвители.

В беседе с корреспондентом ФАН принятое решение прокомментировал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Речь идет о человеке в беспомощном состоянии — не только пьяном, но и находящемся в токсическом или наркотическом опьянении. Нельзя оставлять его на улице, обязательно нужно, чтобы его осмотрел доктор, сказал, что с ним», — рассказал он.

По словам парламентария, в большинстве случаев сейчас россияне проходят мимо таких граждан и не вызывают ни полицию, ни скорую.

«При этом полиция не будет его забирать, а скорая приедет и скажет «он не наш». И тоже уедет», — отметил член фракции «Единой России».

Принятие такого закона позволит защитить наших граждан, спасти жизни, «замотивировав» и соотечественников, и силовые структуры на оказание помощи, уверен депутат.

«Дискуссионным остается вопрос, платными или бесплатными должны быть услуги таких центров оказания помощи. Наверное, какую-то плату человек должен вносить. Но мы как государство исполняем еще и социальную функцию, поэтому, может быть, и государство должно субсидировать эти организации», — добавил Петров.

Он также рассказал, что о необходимости возвращения системы вытрезвителей во время встреч с депутатами ранее говорили и сами избиратели.