Синтоловый качок «руки-базуки» показал стриптиз в центре Иркутска. ФАН-ТВ

Блогер Кирилл «руки-базуки» Терешин засветился в Иркутском стрип-клубе «Бензин». Известного в интернете персонажа позвали в заведение в качестве приглашенного гостя. Синтоловый качок, увидев шест в зале, решил выступить сам в формате заведения и провел репетицию, которая попала на видео. Терешин стал популярен после того, как закачал в руки синтол – неанаболический препарат, применяемый для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы.