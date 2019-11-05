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ФАН-ТВ

Синтоловый качок «руки-базуки» показал стриптиз в центре Иркутска. ФАН-ТВ

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Блогер Кирилл «руки-базуки» Терешин засветился в Иркутском стрип-клубе «Бензин». Известного в интернете персонажа позвали в заведение в качестве приглашенного гостя. Синтоловый качок, увидев шест в зале, решил  выступить сам в формате заведения и провел репетицию, которая попала на видео. Терешин стал популярен после того, как закачал в руки синтол – неанаболический препарат, применяемый для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы.

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