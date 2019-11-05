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Экономика

Названа дата запуска газопровода «Сила Сибири»

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Названа дата запуска газопровода «Сила Сибири»

Москва, 5 ноября. Торжественный запуск газопровода «Сила Сибири» запланирован на 2 декабря, сообщил источник.

По информации источника ТАСС, российская корпорация «Газпром» и Китай согласовали дату открытия газопровода «Сила Сибири», по которой начнутся поставки газа в КНР.

Ранее глава российского энергетического холдинга Алексей Миллер сообщил, что строительство трубы идет с опережением графика, поэтому поставки голубого топлива в КНР по северному участку «Хэйхэ — Чанлин» начнутся раньше намеченного срока — с 1 декабря 2019 года.

В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что поставки российского газа по газопроводу начнутся до 20 декабря.

Строительство газопровода «Сила Сибири», который является связующим звеном между добычей энергоресурсов и потребителями, реализуется высокими темпами. Магистральный газопровод предназначен для поставок российского газа из Якутии в Приморский край и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и китайского CNPC.

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Источник: ТАСС
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