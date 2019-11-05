Путин утвердил состав президентского совета по делам казачества

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин утвердил президентский совет по делам казачества. Соответствующее распоряжение во вторник было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте РФ по делам казачества», — говорится в документе.

Отметим, что главой этой структуры был назначен помощник президента Анатолий Серышев, а его заместителем стал вице-премьер РФ Виталий Мутко. В состав совета также вошли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росмолодежи Александр Бугаев, министр просвещения Ольга Васильева, глава Роскомнадзора Александр Жаров и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Кроме того, членами совета стали лидеры казаческих организаций.

Напомним, что Совет при президенте РФ по делам казачества был создан в 2009 году. Главными его задачами являются: подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики в отношении казачества, информирование президента о ситуации в казачьей среде, анализ деятельности казачьих организаций, участие в подготовке нормативных актов, касающихся казаков.

Отметим, что до 2009 года в России действовала структура с почти идентичным названием — Совет по делам казачества при президенте РФ. Она была создана в 1994 году и просуществовала до 1997 года, пока не была упразднена.