Лавров заявил, что не видит легальных оснований для вопросов о присутствии России в Африке

Москва, 5 ноября. Москва не видит законных и моральных оснований для каких-либо вопросов в связи с развитием сотрудничества между Россией и африканскими странами, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с бурундийским коллегой Эзекиелом Нибигирой.

Российский дипломат не оставил без внимания настороженную реакцию в западных СМИ на прошедший в Сочи саммит Россия — Африка и их опасения по поводу усиления присутствия России на континенте.

«Когда мы обоюдно, с африканскими коллегами, хотим продолжать наше сотрудничество, я не вижу каких-либо легитимных и моральных оснований для кого бы то ни было задаваться некими вопросами по этому поводу», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел Бурунди в свою очередь подчеркнул, что Гитега доверяет Москве. У Бурунди нет никаких сложностей в связи с присутствием России в стране, констатировал Нибигира.

Напомним, саммит Россия — Африка состоялся 23 и 24 октября в Сочи. В мероприятиях форума приняли участие представители всех 54 стран Африки, 43 из них были представлены на высшем уровне.

Ранее стало известно, что российское правительство решило увеличить помощь африканским странам на 10 млн долларов, делая ежегодные взносы в фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.