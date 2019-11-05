Более десяти мирных сирийцев погибли в результате теракта в Телль-Абъяде

Дамаск, 5 ноября. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на рынке в центре сирийского города Телль-Абъяд. Жертвами стали 13 мирных жителей. О трагедии сообщило государственное информационное агентство SANA.

В настоящее время этот город находится под контролем армии Турции и протурецких формирований. По данным журналистов SANA, в результате взрыва еще 20 человек получили ранения. Их состояние оценивается как среднее. Помимо этого, получили ущерб и жилые дома, расположенные в районе взрыва.

Турецкая сторона полагает, что теракт совершили курдские боевики "Сил народной самообороны", а также члены РПК (обе эти организации власти Турции считают террористическими. — Прим. ФАН).

Напомним, контроль над городом Телль-Абъяд был установлен турецкими ВС в ходе операции «Источник мира». Ее целью было создание буферной зоны на границе Сирии и Турции, в которую могли бы вернуться сирийские беженцы.