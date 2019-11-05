Турки задержали сестру аль-Багдади в Сирии – удастся ли выйти на самого главаря ИГ*

Вооруженные силы Турции задержали сестру главаря «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади – Расмию Авад – вблизи города Азаз к северу от Алеппо, передает информагентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного источника в турецком руководстве. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы надеемся узнать от сестры аль-Багдади ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ»1, – рассказали власти Турции.

Сейчас Расмию Авад продолжают допрашивать. Отмечается, что вместе с ней на севере Сирии были также арестованы ее супруг и невестка. Подлинную информацию о судьбе лидера ИГИЛ1 от них узнать пока не удалось.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп 27 октября заявил о том, якобы аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации войск Соединенных Штатов в провинции Идлиб. Тем не менее до сих пор никаких реальных доказательств в подтверждение этому представлено не было.

Ни видеозапись атаки, где не указаны даже координаты места и время, ни ДНК-исследование, которое едва ли могло основываться на биоматериалах самого «халифа», ни подделанный под медиапорталы ИГ пост с будто бы подтверждением гибели аль-Багдади – ничего из этого совсем не гарантирует то, что террорист №1 действительно ликвидирован. Более того, при внимательном рассмотрении все эти «доказательства» мгновенно рассыпаются.

Недавняя попытка США прикрыть якобы местонахождение главаря «Исламского государства» в Идлибе, где хозяйничают боевики противоборствующей «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), в итоге тоже обернулась очередным вбросом.

Так, американцы постарались уверить всех, якобы аль-Багдади платил десятки тысяч долларов радикалам из далеко не дружественной группировки «Хурас ад-Дин» за предоставление укрытия и даже выписывал им чеки, которые и стали единственной «уликой».

Публицист и востоковед Андрей Онтиков не исключает, что сестра главаря ИГИЛ прольет свет на то, что случилось с ее братом на самом деле и где он, возможно, сейчас находится. При этом эксперт признался, что еще больше он хотел бы услышать объяснения от Соединенных Штатов, которые до сих пор не сказали и не представили ничего внятного относительно операции в Идлибе. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Все, конечно, зависит от того, рассказывал ли вообще сам аль-Багдади Расмии Авад что-то важное. А если да – то что именно? Тут вопрос упирается в это. Но мне кажется, что с вопросами о функционировании ИГ и о том, где сейчас главарь этой группировки, лучше обращаться не к сестре террориста №1, а к Вашингтону. Именно он в очередной раз взял на себя роль «ликвидатора» так называемого халифа, и хотелось бы наконец увидеть какие-то реальные подтверждающие данные, свидетельствующие о том, что действительно был убит именно аль-Багдади. Трамп уверяет, что экспресс-тесты зафиксировали это, но почему сведения об этом по-прежнему не были пересланы по дипломатическим и военным каналам, в том числе России», – недоумевает наш собеседник.

Он уверен, что в распоряжении американских спецслужб есть масса секретных данных, которые помогли бы в борьбе с джихадистскими бандгруппами, но Вашингтон почему-то не спешит ими делиться.

«Об истории создания «Исламского государства» тоже лучше спрашивать у американцев. Если обратиться к биографии аль-Багдади, а также ряда других высокопоставленных членов ИГ, то можно вспомнить, что все они содержались в американской тюрьме «Кэмп-Букка» в Ираке и их восхождение в качестве лидеров террористов как раз началось после того, как их оттуда освободили. Это вызывает понятные вопросы к США. К тому же, очевидно, что ни одна террористическая организация, тем более те из них, которые существует в трансграничном формате, не может существовать без какой-то внешней подпитки – финансовой, оружейной, кадровой – и без помощи в логистике и так далее», – обратил внимание востоковед.

По его мнению, представители верхушки международных террористических организаций могли пройти специальную обработку во время пребывания в тюрьмах США.

«В этой связи не вызывает сомнений, что ИГИЛ – это в том или ином объеме проект Соединенных Штатов. Поэтому по поводу функционирования и главарей этой группировки надо обращаться к Вашингтону. Тут показателен пример другого видного террористического деятеля – одного из лидеров «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) Абдель Хакима Белхаджа. Его судьба напоминает судьбу аль-Багдади. Этот боевик тоже в свое время побывал в американской тюрьме, а потом – в 2011 году – возглавил наступление на Триполи. После падения столицы Ливии он стал там своего рода военным губернатором и сейчас позиционирует себя в качестве бизнесмена и политика. Не удивлюсь, если аль-Багдади уготована схожая судьба», – заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.