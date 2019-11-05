Директор отреагировала на сообщения о «неадекватном» выступлении МакSим в Казани

Казань, 5 ноября. Концерт российской исполнительницы МакSим в столице Татарстана прошел с аншлагом, но всегда найдутся чем-то недовольные люди. Об этом рассказала журналистам директор артистки Маргарита Соколова, комментируя сообщения о якобы провальном выступлении певицы.

Пиар-менеджер певицы отметила, что концерт прошел отлично, зрители остались довольны.

«Одна какая-то девочка в Сети написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха», — передает РИА Новости слова менеджера артистки.

По словам Соколовой, эта история очень «некрасивая». Кроме того, она добавила, что многие фанаты поблагодарили исполнительницу за проведенный концерт.

«Ей говорили: «Спасибо, спасибо!». Почему про это никто не написал? Всегда есть те, кому понравилось, а кому — нет», — резюмировала концертный директор.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что по окончании концерта МакSим в Казани многие зрители остались недовольны выступлением, назвав его «неадекватным». Посетившие мероприятие отмечали, что певица якобы практически не двигалась, зачастую смотрела в одну точку и говорила, а не пела.