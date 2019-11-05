Греция дает понять Западу, что устала от санкций против России, считают в Совфеде

Страны Европейского союза несут колоссальные потери от экономических санкций; в Европе назрел кризис русофобии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Улучшение отношений

Афины неизменно стремятся к укреплению диалога с Москвой и поддерживает инициативы по улучшению отношений между Европейским союзом и Российской Федерацией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью «РИА Новости» в преддверии визита в Москву и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут во среду, 6 ноября.

«Это будет моя первая встреча с господином Лавровым, и мне доставляет большое удовольствие, что мы сможем подробно обсудить вопросы, которые нас беспокоят. Греция и Россия сохраняют исторические узы дружбы и сотрудничества. Неизменное стремление нашей страны — дальнейшее укрепление хороших отношений сотрудничества с российской стороной на основе взаимного уважения и равенства», — заявил министр.

По словам министра, Греция всегда вела диалог с РФ, даже в трудное время в отношениях с Западом, как, например, в последние годы.

Отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, Дендиас обратил внимание, что Греция как государство — член ЕС связана решениями, которые были приняты в его рамках, и обязана применять ограничительные меры, принятые против РФ. Греция входит в число тех стран, кто больше всего пострадал от включения сельхозпродукции в российские контрсанкции, сообщил глава греческого министерства иностранных дел.

По его словам, Греция уверена, что Евросоюз должен поддерживать хорошие отношения и открытые каналы связи с Россией.

«Наша страна рассматривает Россию как неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности и стремится внести позитивный вклад в диалог с Россией. Мы поддерживаем инициативы, направленные на улучшение отношений между ЕС и Россией, подчеркивая при этом необходимость полной реализации международного права», — сказал министр.

Греция устала

Как отметил Олег Морозов, заявление Никоса Дендиаса — абсолютно очевидная тенденция. По его мнению, имеет место быть кризис идей и конфликтов с Россией. Сенатор обратил внимание, что санкции никому не выгодны в Европейском союзе. Они не несут ни экономические, ни политические выгоды.

«Россия слишком серьезная и большая страна, для которой отношения, например, с Грецией, даже экономические, куда важнее, чем так называемые европейские ценности. Потому, что Греция всегда торговала с Россией сельхозпродукцией и всегда получала от этого выгоду. Думаю, сейчас мы имеем дело с кризисом русофобии. Русофобия, как тренд, подгнивает, не работает. И значительная часть европейских стран, включая такие мощные государства, как Германия, понимают, что несут колоссальные экономические потери», — пояснил Олег Морозов.

Последний год от стран Европейского союза все чаще звучат призывы об отмене санкционной политики против России. Стоит ли ожидать отмены санкций в ближайший год? Отвечая на этот вопрос, сенатор заметил, что если Германия еще и может потерпеть ущерб от экономических санкций, потому что обладает мощной экономикой, то другие страны, как, например, Греция, чья экономика очень слабая, «чувствительны к потери любого евроцента». Для таких стран это большая проблема, считает Олег Морозов. Они не обладают экономикой, которая может выдерживать подобные удары.

«Поэтому, конечно, они хотят нормальных отношений с Россией. Хотят нормальной торговли. Продавать нам свои мандарины и апельсины. Их можно понять. Экономика слабая. Это политическая плата, которую платит Греция. Как и Германия. Но тогда возникает вопрос: «Ради чего идет политическая плата?» Греция дает понять Западу, что не хочет платить за санкции. Они устали от них», — заключил Олег Морозов.

В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении антироссийских санкций и не планирует этого делать. Как объяснил глава государства, нормализация отношений между странами «должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил». Кроме того, Путин выразил надежду, что рано или поздно «придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций».