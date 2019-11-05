Названы четыре эффективные фразы для борьбы с грубиянами

Москва, 5 ноября. Психологи назвали четыре эффективные фразы для обезоруживания грубияна. Следуя советам специалистов, можно сохранить достоинство и избежать дальнейшего развития конфликтной ситуации.

Так что же следует сказать своему агрессивному оппоненту? Возможно, вы удивитесь, но это слово «Спасибо». По мнению психологов, чтобы предотвратить продолжение совершенно ненужного разговора, следует дать грубияну выговориться, а затем сказать ему «спасибо» и просто уйти.

Во-вторых, у грубияна можно спросить, откуда в нем столько злости. После вопроса «Почему ты такой злой?» собеседник растеряется и переключится на себя. Возможно, после этого он даже прекратит общение в агрессивном тоне. А вы покажете ему тем самым, что проблема кроется именно в самом грубияне, а поводов оскорблять вас нет никаких.

Третьим вариантом ответа может быть вопрос «Какой ответ ты желаешь услышать?». Так можно выбить грубияна из колеи и опять же заставить его задуматься над мотивами его негативного поведения. Наконец, в разговоре с некультурным человеком можно использовать фразу «Давай поговорим об этом завтра». Она позволит вам сохранить душевное равновесие. Кроме того, грубиян, скорее всего, в назначенный день, о вас уже не вспомнит, пишет Planet Today.