ООН позитивно оценила начало работы малой группы конституционного комитета по Сирии

Женева, 5 ноября. Офис спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена позитивно оценил начало работы малой группы конституционного комитета по Сирии, сообщила представитель офиса Дженифер Фентон.

Она напомнила, что первое заседание малой группы конституционного комитета, в состав которой вошли по 15 человек от правительства, оппозиции и гражданского общества республики, состоялось в понедельник. По ее словам, встреча проходила под руководством двух сопредседателей при содействии спецпосланника.

«Первая рабочая сессия малой группы была позитивной», — сказала Фентон, добавив, что на заседании в понедельник речь шла о «процессах и повестке дня группы, которая будет работать над проектом конституции и представит его на утверждение 150 членам конституционного комитета».

Запуск конституционного комитета по Сирии прошел 30 октября. В понедельник состоялось заседание малой группы комитета, представители правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии покинут Женеву в конце этой недели, чтобы вновь собраться через две недели.

Решение создать конституционный комитет было принято в прошлом году на конгрессе сирийского национального диалога . Главная задача органа заключается в том, чтобы подготовить конституционную реформу Сирии.