Эрдоган заявил о возможной покупке российских истребителей

Анкара, 5 ноября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей, если США откажутся поставить F-35.

Он напомнил, что когда принималось решение о покупке российских ЗРК С-400 «Триумф», Анкара ни у кого не спрашивала разрешения.

«Если мы примем решение, то мы их купим», — заявил президент Турции на вопрос журналиста о возможности заключения договора с РФ на поставку российских истребителей.

По словам турецкого лидера, если вопрос по F-35 не решится, то будут предприняты необходимые шаги.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, перехвата любых воздушных целей, ликвидации крылатых и баллистических ракет. Приобрести российское вооружение хотят многие страны, в том числе и партнеры США.

Так, между Москвой и Анкарой в ноябре 2016 года прошли переговоры по закупке российских С-400. Год спустя был заключен контракт. Цена сделки равняется сумме в 2,5 миллиарда долларов. Соединенные Штаты пригрозили Турции исключением из НАТО и приостановили участие партнеров в создании истребителя пятого поколения F-35. Эрдоган подчеркнул, что Вашингтон оказывают серьезное давление на Турцию в связи с поставками российских С-400. Однако, как заметил турецкий лидер, Анкара не откажется от покупки у РФ вооружения даже в случае приоберетия систем Patriot.

Президент России Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня сказал, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для России и Турции. Первый этап поставки элементов российских ЗРК завершился в июле 2019 года, второй — в октябре. Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев отметил, что Россия завершила поставки комплексов ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию. По его словам, в 2019 году «Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании», которая готова «эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее рассказал о готовности Анкары приобрести дополнительные батареи зенитных ракетных систем С-400 у РФ. Он заметил, что такой сценарий возможен в том случае, если у Турции не получится купить зенитные ракетные комплексы Patriot у США. По словам Чавушоглу, у Анкары есть потребность в подобных системах.

В покупке С-400 заинтересованы также Индия, Катар и Саудовская Аравия. Так, в августе 2017 года министр обороны Катара проинформировал, что у страны есть интерес к мощным системам ПВО, в том числе и российским «Триумфам». Аналогичное заявление сделала и Саудовская Аравия, которая к тому же договорилась о покупке российских комплексов.