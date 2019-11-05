Эрдоган заявил, что курдские боевики не покинули Телль-Рифаат и Манбидж на севере Сирии

Анкара, 5 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные формирования курдов не покинули сирийские города Телль-Рифаат и Манбидж, несмотря на договоренности с США и Россией.

По его словам, курдские боевики сохраняют свое присутствие в зоне безопасности на севере Сирии. При этом американские военные совместно с вооруженными отрядами курдов продолжают патрулирование в северных районах Сирии, нарушая договоренности с Анкарой. Эрдоган также добавил, что данная ситуация ставит под вопрос его предстоящий визит в США, который запланирован на 13 ноября.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции была создана зона безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе. Кроме того, турецкие военные блокировали трассу М-4, которая служила коридором для террористов.

Военная операция Турции была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с отрядами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября власти США и Турции договорились о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности в Сирии. Однако курдские боевики продолжают осуществлять провокации в зоне безопасности, направленные против турецких военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.