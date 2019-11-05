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Стивен Сигал стал послом проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»

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Стивен Сигал стал послом проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»Москва, 5 ноября. Американский актер Стивен Сигал стал амбассадором туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Создатель проекта Христофор Константиниди вручил Сигалу сертификат амбассадора боспорского проекта в ходе встречи, которая состоялась в московской штаб-квартире Русского географического общества. В свою очередь Стивен Сигал подчеркнул, что на протяжении всей жизни испытывал большой интерес к античной истории и культуре. Кроме того, американский актер напомнил, что более 20 лет в Японии, отметив, что будет содействовать продвижению проекта на родине самураев.

«Золотое кольцо Боспорского царства» объединяет 12 городов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области, в которых сохранились уникальные памятники античного периода, связанные с историей и культурой Боспорского царства. В рамках туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» действуют экскурсионные маршруты.

 

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