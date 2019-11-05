Москва, 5 ноября. Большинству россиян безразличен блогер Алексей Навальный, они также ничего не знают об обысках в штабах так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», которые прошли в 2019 году в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Исследование показало, что 31% россиян ничего не знает о деятельности Алексея Навального. Скорее отрицательно к ней относятся 25% опрошенных. Нейтрально или безразлично к деятельности скандального блогера относится еще 31% респондентов. Вариант «скорее положительно» выбрали всего 9% участников исследования. Еще 4% затрудняются ответить на вопрос.

Об обысках в штабах «Фонда борьбы с коррупцией», которые прошли по всей стране в 2019 году, ничего не знают или впервые слышат 47% россиян. Еще 18% опрошенных отметили, что обыски в офисах ФБК можно расценить как защиту государства от агентов влияния со стороны других стран. Отвечая на вопрос, еще 12% респондентов отметили, что следственные действия в ФБК Навального проводятся в рамках борьбы государства с отмыванием денег.

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

«Большинство россиян понятия не имеют, кто такой Алексей Навальный. И ничего не слышали об обысках в офисах ФБК. Деятельность и личность оппозиционера также безразлична большинству опрошенных», — констатировал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее эксперты отмечали, что у «Левада-центра» есть опыт некорректных опросов. Как напомнил ведущий программы «Вести недели», гендиректор МИА «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев, речь идет, например, об опросе по отношению респондентов к личности Иосифа Сталина.

Напомним, 9 октября Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации: речь шла об американском Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS. Кроме того, ведомство направило в ФБК соответствующее уведомление о включении организации в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

В сентябре в штабах «Фонда борьбы с коррупцией» по всей стране прошли многочисленные обыски в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств. По информации следствия, сотрудники ФБК с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Уголовное дело было возбуждено по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Мосгорсуд подтвердил законность решения столичного Басманного суда, который наложил арест на счета «Фонда борьбы с коррупцией».

Добавим, что Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое доказывает многочисленные факты вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России, в частности — в недавние выборы, прошедшие в сентябре. Журналисты выяснили, что офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон, который проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» на тему организации уличных акций и учил последователей Навального оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.