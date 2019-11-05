Песков заявил, что планов по повышению ставки НДС нет

Москва, 5 ноября. Планов по повышению ставки НДС нет, и обсуждений по данной теме не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС в России принесет в бюджет свыше двух триллионов рублей и приведет к рекордному росту доходов казны. В Минфине РФ полагают, что в 2020 году в казну поступит 639 миллиардов рублей, через год — 689 миллиардов рублей и 737 миллиардов рублей — в 2022 году.