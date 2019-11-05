Россия, Сирия и Турция следят за безопасностью в зоне вывода курдских террористов

Москва, 5 ноября. Россия работает вместе с Сирией и Турцией, обеспечивая безопасность на северо-востоке арабской республики, откуда ранее были выведены бандформирования курдов. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эзекиелом Нибигирой.

«Наши военные в тесной координации с вооруженными силами САР работают на 30-километровой полосе, и наши военные полицейские работают с турецкими коллегами над патрулированием 10-километровой полосы в рамках этой 30-километровой зоны», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии (300 человек и 20 броневиков). Задача российских полицейских — проходить не меньше десяти населенных пунктов.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира». Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.