Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявили обвинение

Нарьян-Мар, 5 ноября. Предполагаемому убийце шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Денису Поздееву предъявлено обвинение. Соответствующую информацию передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие предъявило 36-летнему неработающему мужчине предъявили обвинение по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По словам Поздеева, перед убийством ребенка он употреблял спиртные напитки. Об этом пишет RT.

«В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Охраннику, который пропустил Поздеева в детский сад, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Сотрудник ЧОП «Святогоръ» частично признал свою вину. Фигурантов уголовного дела арестовали сроком на два месяца.

Также следователи ведут расследование дела по факту халатности должностных лиц детского сада, которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении (статья УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека»).

Как отмечают «Известия», после страшной трагедии губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский поручил провести проверку безопасности всех детских учреждений региона.