МО РФ сообщило о 27 нарушениях перемирия в четырех провинциях Сирии

Москва, 5 ноября. Минобороны РФ зафиксировало 27 нарушений перемирия в Сирии за минувшие сутки. Открытие огня произошло в четырех провинциях.

Уточняется, что четыре нарушения произошло в Идлибе, шесть — в Алеппо, девять — в Латакии и восемь — в Хаме. Турецкая часть представительства зафиксировала 25 фактов открытия огня в провинциях: семь — в Идлибе, девять — в Латакии, три — в Хаме и шесть — в Алеппо.

Ранее МО РФ сообщило о втором российско-турецком патруле, который приступил к работе у границы Сирии и Турции. Впервые маршрут военных пролегает неподалеку от города Кобани. Раньше он был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, неподалеку от него была расположена военная база коалиции США.

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке САР. Ее целью было очистить приграничную территорию от курдских вооруженных формирований и создать там зону безопасности. После начала операции Кобани заняли американские военные, а курды были вынуждены начать переговоры с Дамаском. В итоге в город вошли подразделения Сирийской арабской армии.

После того, как Анкара начала проводить операцию «Источник мира», Кобани заняли американские военные, курдские боевики были вынуждены начать переговоры с властями Сирии, в итоге подразделения САА заняли город и закрепились вдоль пограничной полосы.

На позапрошлой неделе в Кобани вошли российские военные. Кроме того, на господствующей высоте у города теперь расположена база российской военной полиции. Здесь военнослужащие РФ будут следить за порядком в 30-километровой зоне безопасности, которую курдские боевики покинули после того, как президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключили меморандум о взаимопонимании.