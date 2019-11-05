Главврач миасской больницы отреагировал на видео с «умыванием» пациентки грязной тряпкой

Челябинск, 5 ноября. Руководство медицинского учреждения города Миасса приступило к проверке после публикации видеоролика, где санитарка вытирает лицо беспомощной пациентки грязной тряпкой. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Маханьков.

Доктор сказал, что пациентка поступила в медицинское учреждение 31 октября, но по причине отсутствия мест в одноместных палатах ее определили в общую, пишет «ФедералПресс».

Согласно информации пресс-службы миасской больницы, у пациентки диагностирован ряд хронических заболеваний, на фоне которых она не способна контролировать свое поведение из-за органического поражения личности. На четвертый день пребывания в клинике возникла необходимость в проведении гигиенических процедур. Для умываний таких пациентов используются чистые одноразовые тряпки, сообщает «Ридус».

Маханьков обратил внимание на то, что в случае установления вины санитарки будет принят ряд соответствующих мер дисциплинарного характера. При этом администрация также собирается подать заявление в городскую прокуратуру на автора видео за «нарушение врачебной тайны».

Ранее в социальной сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как сотрудница медицинского учреждения вытирает лицо пациентки тряпкой, которой до этого вымыла пол, сообщал «Царьград».