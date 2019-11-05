Арбитраж делает невозможной договоренность Киева и Москвы по транзиту газа, заявил Песков

Москва, 5 ноября. Выдвижение Киевом исковых требований в арбитраже делает невозможным достижение договоренностей между Россией и Украиной по вопросу транзита газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля напомнил слова российского лидера Владимира Путина, сказанные во время пресс-конференции в Будапеште.

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей, об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент России четко выразил свою позицию. В Будапеште Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном назвал абсурдными предъявляемые «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже претензии. Он заявил, что надо от этого абсурда избавиться и обнулить все требования с обеих сторон.

«Президент сказал очень четко, там вряд ли можно допустить какое-либо толкование», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против «Газпрома».

Напомним, Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» касательно соглашений на поставку и транзит газа. Суд взыскал с российской компании в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через территорию Украины, однако с учетом обязательств украинской компании по решению в споре о поставках газа российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» соответствующий вердикт обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены решения. Помимо этого, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению соглашений с «Нафтогазом», действующих до конца текущего года.

Действующее соглашение Москвы и Киева на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В ходе трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе Москва предложила продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок. Однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а значит, что текущий контракт придется продлить.