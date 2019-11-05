СК РФ показал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. События дня. ФАН-ТВ

Задержаны подозреваемые в убийстве Лаврентьева В Кемеровской области расследуют убийство экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Сегодня стало известно еще о нескольких фигурантах дела: оперативники задержали двух подозреваемых, жителей города Белово 35 и 49 лет. Третьего соучастника банды на месте ЧП застрелил сам Сергей Лаврентьев. Напомним, что чиновник возглавлял Киселевск с 2003 по 2018 годы, до отставки по собственному желанию. В минувший четверг он был убит у себя дома в поселке Верх-Чумыш, тогда группа неизвестных пробралась к нему на участок, но не осталась незамеченной. Лаврентьев взялся за ружье, убил одного из нападавших, а затем сам получил выстрел в спину. Двое преступников — водитель и прямой исполнитель — скрылись (как выяснилось, ненадолго). По версии следствия, они тщательно готовились к разбойному нападению. Доказательства участия каждого из них уже получены, и сейчас фигуранты ждут официального обвинения.

Детоубийце из Нарьян-Мара предъявлено обвинение А вот фигурант еще одного громкого дела, но уже в Нарьян-Маре, своей статьи, наконец, дождался. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Кроме того, сегодня оперативники показали записи камер наблюдения — на них видно, что преступник без каких-либо проблем зашел в здание детского сада, где и произошла трагедия. К слову, охранник, который проявил халатность и пустил убийцу, сейчас тоже арестован в рамках данного дела. Напомним, что 31 октября в садике «Сказка» погиб шестилетний мальчик — во время «тихого часа» его зарезал неизвестный мужчина, как выяснилось при задержании, вдобавок ко всему еще и пьяный. Свои действия преступник объяснил стремлением к вечной жизни, которая якобы обещана ему за убийство ребенка. Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся, однако вряд ли это поможет ему избежать долгого тюремного срока.

Киев призвал мировое сообщество надавить на Москву Мировое сообщество должно надавить на Россию в вопросе «керченского инцидента». Об этих старых-новых предложениях рассказала Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел Украины. По ее мнению, именно такие меры помогут Киеву вернуть свои корабли — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Речь идет о событиях ноября 2018 года, когда три судна украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе. Требование наших стражей порядка сменить курс корабли проигнорировали и в итоге были задержаны. На их бортах находились 24 человека. Чуть позже эти моряки вернулись на родину, став частью сделки по обмену пленными между Россией и Украиной. А вот «транспорт» остался в нашей стране, и на днях Киев снова на повышенных тонах стал призывать его вернуть. Но, кажется, что при таком «диалоге» Москва делать этого не намерена.