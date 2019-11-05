Сирия, 5 ноября. США построят еще один укрепленный пункт в Дейр-эз-Зоре. Курдские радикалы подозреваются убийстве шести протурецких боевиков в Ракке. Турецкий чиновник заявил о захвате в плен сестры главаря ИГИЛ1 аль-Багдади, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в западной части Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: ведет перестрелки с силами САР на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: возобновили незаконные аресты гражданских лиц на востоке Дейр-эз-Зора; захватили деревню Бир-Исса на севере Ракки; подозреваются в убийстве шести протурецких бойцов в поселении Абатан в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о взятии в плен старшей сестры главаря ИГ1 аль-Багдади на северо-западе Сирии.

Соединенные Штаты: постоят еще один укрепленный пункт в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Один из турецких чиновников заявил о том, что на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР) была взята в плен старшая сестра главаря «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. В настоящий момент проводится ее допрос. Информацию об этом опубликовал на своей странице в сети Twitter военный источник (BNONews). Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера группировки в ходе спецоперации американского спецназа в Идлибе. Позднее о своей причастности к уничтожению аль-Багдади также сообщили курдские бандгруппы. Тем не менее убедительные доказательства нейтрализации главаря ИГ так и не были представлены.

Между тем возобновились вооруженные столкновения на западных окраинах Алеппо. Twitter-канал (GABchaag10) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают укрепрайоны исламистов поблизости от населенного пункта Джазрайя. О нанесенном радикалам уроне пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в зонах контроля курдских боевиков возобновились задержания гражданских лиц с целью насильственной вербовки. Рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) прошли в районе населенного пункта ас-Сава на северо-западе от административного центра провинции. О числе арестованных пока ничего неизвестно. Напомним, ранее в городе не раз отмечались антикурдские протестные акции.

Стало известно о том, что США начала строительство еще одного укрепленного пункта на востоке Дейр-эз-Зора. Военный объект будет размещен поблизости от города ас-Сур. Напомним, несколько дней назад также поступали данные о том, что американские войска приступили к переоборудованию бывшей военной базы 113 бригады Сирийской арабской армии (САА). Как известно, таким образом США стремятся упрочить контроль над нефтеносными районами провинции, дабы иметь возможность продолжать незаконную выкачку и продажу сирийской нефти.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь отмечаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Как передает Twitter-канал (thiqanewsagency), военнослужащие сил САР нанесли удары по опорным пунктам радикалов на окраине города Маарет Хурма. Кроме того, над оккупированными районами провинции вновь наблюдаются вылеты российской авиации. По данным интернет-портала Step News Agency, точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по зонам дислокации исламистов на подступах к населенным пунктам Кафр-Саджна и ан-Накир.

Провинция Ракка

Курдские боевики продолжают провоцировать стычки с турецкими войсками и их союзниками на севере Ракки. Согласно информации военного источника в сети Twitter (dersi4m), Отряды народной самообороны (YPG) инициировали столкновения недалеко от города Айн-Исса, в результате которых была захвачена деревня Бир-Исса. В то же время курдские радикалы подозреваются в совершении вылазки в районе Тель-Абьяда. Twitter-канал (RojavaNetwork) передает, что неизвестные напали на группу протурецких бойцов в поселении Абатан, застрелив шестерых из них. Более подробные сведения пока выясняются.

Напомним, в соответствии с условиями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, радикальные курдские бандгруппы, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), должны быть выведены из зоны операции «Источник мира». В противном случае Анкара готова возобновить наступление в САР, о чем ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.