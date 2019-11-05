Песков оценил последствия возможного выхода США из СНВ-3

Москва, 5 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нет.

«Никаких подвижек по СНВ нет. От американцев нет сигналов о готовности начинать обсуждение», — подчеркнул Песков.

Он обратил особое внимание на то, что этот процесс длительный, и «если молчание будет продолжаться, то мы войдем в цейтнот».

«Если молчание будет продолжаться, то мы войдем в период, когда будет невозможно согласовать какие-то новые документы контроля над вооружением», — указал пресс-секретарь президента России, оценив последствия возможного выхода США из СНВ-3.

На вопрос о времени, по истечении которого можно было бы говорить об этом, Песков ответил, что временных рамок давать не стоит.

«Нужно четно отдавать себе отчет, что эти переговоры сложны и растянуты по времени», — резюмировал Песков.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он вступил в силу в 2011 году. Документ действует до 2021 года. Его можно продлить на пять лет или заменить другим соглашением. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в следующем году.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заметил, что договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США необходимо продлить «как есть». Он указал на то, что российская сторона обеспокоена сложившейся в сфере стратегической стабильности ситуацией. Как заметил дипломат, срок действия СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. После этого не останется ни одного договора между РФ и США в этой сфере. Такое произойдет впервые за 50 лет, указал Антонов.