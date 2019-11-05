Российские и турецкие военные впервые начали патрулирование в районе сирийского Кобани

Москва, 5 ноября. Российская военная полиция и турецкие военные приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что второй совместный патруль приступил к работе с 12.20 по московскому времени. Патрулирование проходит в новом приграничном районе в нескольких километрах к северу от города Кобани.

Российские военные двигаются на бронированных автомобилях «Тигр», а их турецкие коллеги — на бронеавтомобилях Kirpi. Патруль стартовал от таможенного перехода Айлишар. Сейчас военнослужащие продвигаются в западном направлении вдоль границы Сирии и Турции, а затем маршрут продолжится в восточном направлении.

«Всего в составе патруля на маршруте находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран», — добавили в ведомстве.

Протяженность маршрута второго совместного патруля составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани. За колонной в режиме реального времени следит российский беспилотник «Орлан-10».

Напомним, город Кобани являлся одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, в его окрестностях также располагалась военная база международной коалиции США. После того, как Анкара начала проводить операцию «Источник мира», Кобани заняли американские военные, курдские боевики были вынуждены начать переговоры с властями Сирии, в итоге подразделения САА заняли город и закрепились вдоль пограничной полосы.

В настоящее время рядом с Кобани расположена база российской военной полиции. В сам город военные РФ вошли еще на позапрошлой неделе. Их цель — следить за порядком в 30-километровой зоне безопасности, которую курдские боевики покинули после того, как президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключили меморандум о взаимопонимании.