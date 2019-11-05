Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Российские и турецкие военные впервые начали патрулирование в районе сирийского Кобани

34
0 Оставить комментарий

Российские и турецкие военные впервые начали патрулирование в районе сирийского Кобани

Москва, 5 ноября. Российская военная полиция и турецкие военные приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что второй совместный патруль приступил к работе с 12.20 по московскому времени. Патрулирование проходит в новом приграничном районе в нескольких километрах к северу от города Кобани.

Российские военные двигаются на бронированных автомобилях «Тигр», а их турецкие коллеги — на бронеавтомобилях Kirpi. Патруль стартовал от таможенного перехода Айлишар. Сейчас военнослужащие продвигаются в западном направлении вдоль границы Сирии и Турции, а затем маршрут продолжится в восточном направлении.

«Всего в составе патруля на маршруте находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран», — добавили в ведомстве.

Протяженность маршрута второго совместного патруля составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани. За колонной в режиме реального времени следит российский беспилотник «Орлан-10».

Напомним, город Кобани являлся одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, в его окрестностях также располагалась военная база международной коалиции США. После того, как Анкара начала проводить операцию «Источник мира», Кобани заняли американские военные, курдские боевики были вынуждены начать переговоры с властями Сирии, в итоге подразделения САА заняли город и закрепились вдоль пограничной полосы.

В настоящее время рядом с Кобани расположена база российской военной полиции. В сам город военные РФ вошли еще на позапрошлой неделе. Их цель — следить за порядком в 30-километровой зоне безопасности, которую курдские боевики покинули после того, как президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключили меморандум о взаимопонимании.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров