Песков прокомментировал выход США из соглашения по климату

Москва, 5 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату.

«Что касается выхода США из соглашения по климату, то, безусловно, это самым серьезным образом подрывает соглашение, потому что, собственно, эта страна, лидирует с точки зрения миссии. И, конечно, говорить без крупнейшей экономики мира о соглашении по климату очень-очень трудно», — сказал Песков.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон официально уведомил ООН о своем выходе из Парижского соглашения по климату. По его словам, решение было принято американским президентом Дональдом Трампом в связи с «несправедливым экономическим бременем», возложенным на США.