Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Кремль не обсуждал вопрос назначения спецпредставителя РФ по арабским странам

44
0 Оставить комментарий

Кремль не обсуждал вопрос назначения спецпредставителя РФ по арабским странам

Москва, 5 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали создание должности специального представителя России по взаимодействию с арабскими странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, насколько в Кремле считают нужной и полезной создание должности специального представителя России по взаимодействию с арабскими странами. Песков уточнил, что Кремль не обсуждал вопрос назначения спецпредставителя РФ  по арабским странам. 

«Мне неизвестно о каких либо обсуждениях этого вопроса. Его нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах сотрудничества России, Саудовской Аравии и ОАЭ. 

Отношения России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на новый уровень, и перед странами открываются большие перспективы для дальнейшего наращивания сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в советские времена между Саудовской Аравией и СССР отношения находились на достаточно низком уровне, но за последние годы ситуация кардинально поменялась. Теперь Москва рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство.

По данным Путина, в 2018 году товарооборот между РФ и Саудовской Аравией составил 15%, а за первые шесть месяцев 2019 года — уже 38%. В частности, он напомнил о совместной платформе на 10 млрд долларов, созданной Фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Президент подчеркнул, что Россия инвестировала в экономику саудитов уже два миллиарда долларов, реализовано несколько перспективных проектов и работа продолжается. Так, российский «Сибур холдинг» рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии. Объем инвестиций в рамках этого проекта оценивается в миллиард долларов. 

Отдельно он отметил взаимодействие стран в «очень доверительной, чувствительной сфере», а именно в военно-техническом взаимодействии.

Кремль не обсуждал вопрос назначения спецпредставителя РФ по арабским странам

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров