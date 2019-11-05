Москва, 5 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали создание должности специального представителя России по взаимодействию с арабскими странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, насколько в Кремле считают нужной и полезной создание должности специального представителя России по взаимодействию с арабскими странами. Песков уточнил, что Кремль не обсуждал вопрос назначения спецпредставителя РФ по арабским странам.

«Мне неизвестно о каких либо обсуждениях этого вопроса. Его нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах сотрудничества России, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Отношения России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на новый уровень, и перед странами открываются большие перспективы для дальнейшего наращивания сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в советские времена между Саудовской Аравией и СССР отношения находились на достаточно низком уровне, но за последние годы ситуация кардинально поменялась. Теперь Москва рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство.

По данным Путина, в 2018 году товарооборот между РФ и Саудовской Аравией составил 15%, а за первые шесть месяцев 2019 года — уже 38%. В частности, он напомнил о совместной платформе на 10 млрд долларов, созданной Фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Президент подчеркнул, что Россия инвестировала в экономику саудитов уже два миллиарда долларов, реализовано несколько перспективных проектов и работа продолжается. Так, российский «Сибур холдинг» рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии. Объем инвестиций в рамках этого проекта оценивается в миллиард долларов.

Отдельно он отметил взаимодействие стран в «очень доверительной, чувствительной сфере», а именно в военно-техническом взаимодействии.