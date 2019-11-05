В Кремле рассказали, когда пройдут прямая линия с Путиным

Москва, 5 ноября. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в следующем году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Обращение к Федеральному собранию намечено тоже на 2020 год, добавил представитель Кремля.

Чиновник отметил, что до конца 2019 года обращения главы государства с посланием к Федеральному собранию не будет.

«До конца года не будет. Возможно, в начале следующего. Конкретных сроков не устанавливалось», — сказал пресс-секретарь Путина.

В прошлом году 20 июня прошлая 17-я по счету телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», она длилась 4 часа 16 минут. Президент традиционно отвечал на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни России, а также на вопросы по внешнеполитической проблематике, а также выслушивал обращения соотечественников и выполнял их просьбы.

В прошлый раз обращение российского лидера с посланием к Федеральному собранию состоялось 20 февраля этого года. Глава государства оценил текущее положение дел в стране, а также сформулировал основные задачи на будущее.