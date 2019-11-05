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В Совфеде объяснили Киеву, как вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

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Ковитиди дала совет желающим «надавить» на Россию из-за украинских кораблей

Киеву придется договариваться с Москвой, чтобы вернуть задержанные в результате «керченского инцидента» украинские корабли. Об этом в беседе с ФАН заявила сенатор Ольга Ковитиди.

МИД Украины призвал мировое сообщество «надавить» на Россию, чтобы добиться возвращения под контроль Киева украинских военных катеров, которые участвовали в провокации в Керченском проливе. В настоящее время корабли, которые являются вещественным доказательством в уголовном деле, находятся в Керчи.

Международная общественность должна «надавить» на РФ, чтобы добиться «безусловного» контроля Киева над кораблями, с таким обращением выступила в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она обвинила Москву в якобы «умышленном нарушении норм и принципов международного права» и заявила:

«Пока корабли не будут, безусловно, возвращены под контроль Украины, давление на РФ должно быть продолжено».

Ковитиди дала совет желающим «надавить» на Россию из-за украинских кораблей

Эти беспардонные требования Федеральному агентству новостей коротко прокомментировала член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Дам совет их министру: Если Киеву нужен результат, пусть помнит — на Россию никому нельзя давить, с Россией нужно договариваться».

Ранее о бесперспективности любого давления на Россию заявили сенатор Сергей Цеков и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Накануне украинский МИД направил ноту российскому внешнеполитическому ведомству с просьбой вернуть арестованные корабли-нарушители.

Так называемый «керченский инцидент» произошел в ноябре 2018 года. Три украинских военных катера, на которых находились более двадцати военнослужащих, в том числе сотрудники Службы безопасности Украины, устроили намеренную провокацию в Керченском проливе, нарушив границу РФ. Провокаторы были арестованы, а суда-нарушители отконвоированы в Керчь. В сентябре 2019 года моряки-нарушители были переданы Украине в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.

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