В Совфеде объяснили Киеву, как вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Киеву придется договариваться с Москвой, чтобы вернуть задержанные в результате «керченского инцидента» украинские корабли. Об этом в беседе с ФАН заявила сенатор Ольга Ковитиди.

МИД Украины призвал мировое сообщество «надавить» на Россию, чтобы добиться возвращения под контроль Киева украинских военных катеров, которые участвовали в провокации в Керченском проливе. В настоящее время корабли, которые являются вещественным доказательством в уголовном деле, находятся в Керчи.

Международная общественность должна «надавить» на РФ, чтобы добиться «безусловного» контроля Киева над кораблями, с таким обращением выступила в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она обвинила Москву в якобы «умышленном нарушении норм и принципов международного права» и заявила:

«Пока корабли не будут, безусловно, возвращены под контроль Украины, давление на РФ должно быть продолжено».

Эти беспардонные требования Федеральному агентству новостей коротко прокомментировала член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Дам совет их министру: Если Киеву нужен результат, пусть помнит — на Россию никому нельзя давить, с Россией нужно договариваться».

Ранее о бесперспективности любого давления на Россию заявили сенатор Сергей Цеков и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Накануне украинский МИД направил ноту российскому внешнеполитическому ведомству с просьбой вернуть арестованные корабли-нарушители.

Так называемый «керченский инцидент» произошел в ноябре 2018 года. Три украинских военных катера, на которых находились более двадцати военнослужащих, в том числе сотрудники Службы безопасности Украины, устроили намеренную провокацию в Керченском проливе, нарушив границу РФ. Провокаторы были арестованы, а суда-нарушители отконвоированы в Керчь. В сентябре 2019 года моряки-нарушители были переданы Украине в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.