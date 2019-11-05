Песков оценил шансы встречи Путина и Трампа

Москва, 5 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в данный момент нет ясности, на каком саммите президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас пока конкретных нет наметок. Потому что пока нет ясности, где президенты смогут вместе быть, на полях одного и того же международного мероприятия, поэтому сейчас ничего не можем сказать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривается ли встреча лидеров на других саммитах, так как саммит в Чили отменился.

В начале октября в Кремле подтвердили, что по встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Чили будет вестись работа, но тогда также подчеркнули, что «нет никаких наметок» по переговорам лидеров России и США.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера сообщил об отмене саммита АТЭС и климатического форума СОР25, которые были запланированы на ноябрь и декабрь. В последние недели в латиноамериканской стране проходят массовые акции протеста, которые зачастую заканчиваются беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами. В Чили вводилось чрезвычайное положение, несколько дней подряд в стране действовал комендантский час.