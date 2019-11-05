Экс-депутат Рады предрек фатальные последствия попыток «надавить» на РФ из-за кораблей

Украина призвала мировое сообщество «надавить» на Россию, чтобы вернуть задержанные после провокации Киева в Керченском проливе украинские корабли. С таким призывом выступила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, опубликовавшая соответствующий пост в Facebook.

«Россия продолжает умышленно нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут, безусловно, возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено», — написала Зеркаль.

Любые попытки «надавать» на Россию приведут и Украину, и любую другую страну к фатальному проигрышу, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Любые попытки «надавить» на Россию в принципе бесполезны и бессмысленны, поэтому советую госпоже Зеркаль, да и всему украинскому МИД получше учить историю, — отметил Журавко. — Россия сама принимает все решения, как суверенное государство, отстаивающее свои интересы и строго соблюдающее международное право. Напомню, в истории было много примеров, когда на Россию пытались давить, и для горе-«давальщиков» это заканчивалось в лучшем случае ничем, а чаще — фатальным проигрышем».

Что касается кораблей-нарушителей, то об их возвращении, пока не закончено следствие, не может быть и речи, отметил собеседник ФАН.

«В настоящее время корабли являются вещественным доказательством, — отметил украинский политик. — А, как частное лицо, выскажу свое мнение: я бы на месте России эти консервные банки не возвращал, пока нынешние украинские власти не угомонятся и не начнут вести нормальную политику, в том числе в отношении Донбасса. Тогда можно будет подумать о том, чтобы вернуть им эти консервные банки. Кстати, напомню, на этих якобы «бронированных» катерах (экс-президент Украины Петр) Порошенко в свое время неплохо наварил».

Ранее МИД Украины направил ноту в МИД РФ с просьбой вернуть задержанные корабли.

Напомним, в конце ноября прошлого года три украинских военных корабля стали участниками провокации в Керченском проливе, вылившейся в нарушение морской границы РФ. ФСБ России задержало более двух десятков моряков-нарушителей, среди которых оказались сотрудники Службы безопасности Украины, против провокаторов было возбуждено уголовное дело. Арестованные украинские суда были отконвоированы в Керчь. В сентябре 2019 года украинские моряки были переданы Киеву в рамках обмена задержанными и осужденными лицами.