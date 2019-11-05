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Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника центра «Э» по Ингушетии

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Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника центра «Э» по Ингушетии

Москва, 5 ноября. Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, докладывалось об убийстве. Давать оценки СК по истечении нескольких дней абсолютно неверно. Дело резонансное», — заявил Песков.

По его словам, в настоящее время следователи продолжают работу. Пресс-секретарь также указал на то, что организаторы и заказчики (убийства. — Прим. ФАН), если таковые имеются, должны быть найдены.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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