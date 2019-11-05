Москва, 5 ноября. Россия встретила с обеспокоенностью новость о том, что с 6 ноября Иран сократит ограничение по ядерной сделке, так как Москва является сторонницей сохранения этого договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, как Москва относится к тому, что Иран с 6 ноября сократит ограничение по ядерной сделке. Кремль оценил планы Ирана сократить ограничение по ядерной сделке.

«Безусловно, с обеспокоенностью. Вы знаете, что Россия, собственно, как и наши партнеры, является сторонником сохранения этой сделки, поддержания ее в дееспособном состоянии. Мы понимаем озабоченность Ирана на фоне действий некоторых стран. На фоне беспрецедентных санкций, которые применяются отношении этой страны. Но в то же время мы действительно с обеспокоенностью наблюдаем за развитием ситуации, потому что разрушение всеобъемлющего плана, конечно, не сулит ничего хорошего», — уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил жесткие меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.

Мусави подчеркнул, что третий этап по сокращению ядерных обязательств разработан и готов.

По его словам, если европейские стороны ядерной сделки не вернутся к выполнению соглашения по иранской ядерной программе, то Тегеран перейдет к третьему шагу, который ожидается в четверг.

В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной программы, через год такой же шаг последовал от Ирана. Летом Тегеран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке. Иранские власти объяснили, что страны — члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов республики.