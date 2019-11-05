Москва, 5 ноября. Признание заслуг гражданина Болгарии Николая Малинова в плане внесения вклада в дело, в единство русского мира, развитие дружбы и сотрудничества между народами России и Болгарии не должно быть причиной для преследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков уточнил, что награждение российским орденом Дружбы председателя Национального движения «Русофилы» в Болгарии Николая Синеонова Малинова не станет причиной его преследования. Песков заявил о недопустимости преследования Малинова в Болгарии.

«Мы считает, что подобные жесты признания заслуг Малинова в плане внесения вклада в дело, в единство русского мира, в развитие дружбы и сотрудничества между народами не должно быть причиной для преследования. Это было бы нелогично. Наоборот, такие люди как он, получают возможность работать в русле давних и исторических отношений государств», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что общественность Болгарии планирует выдвинуть ультиматум министерству иностранных дел страны из-за русофобского поведения.

Антироссийские тенденции стремительно набирают обороты в Болгарии. Лидер движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан, при этом ранее прошли обыски в издательстве «Русская Болгария». Кроме того, 11 сентября 2019 года на 10 лет был запрещен въезд в Болгарию исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову и главе группы компаний Царьград Константину Малофееву.

Напомним, ФАН обсудило происходящее с руководителем болгарской редакции информационного агентства «Новостной фронт» (News Front) Асей Зуан.

«США всерьез занялись Болгарией, — констатировала она. — У них это план «Б» — Болгария, по аналогии с Украиной. США сами хвастались, что операция «Украина» у них самая успешная в войне против России. И, видимо, они вошли во вкус и решили применить у нас в Болгарии ту же схему».

По мнению собеседницы ФАН, одна из причин столь резких действий США заключается в том, что они теряют гегемонию в мире.