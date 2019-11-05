Появились кадры массовой драки футбольных фанатов в Самаре. ФАН-ТВ

В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры массовой драки футбольных фанатов на стадионе Самара-Арена. Десятки болельщиков столкнулись под трибунами стадиона.

По информации очевидцев, инцидент произошел после того, как фанаты ФК «Крылья Советов» пришли в сектор фанатов «Рубина» и дернули флаг клуба.

В результате массового побоища пострадала сотрудница стадиона, контролер-распорядитель. Она получила вывих правого плеча и была доставлена в областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Также были задержаны 15 человек. Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.31 часть 1 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 20.1 ч. 1 (Мелкое хулиганство).

Напомним, накануне состоялся матч 15- го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином», который закончился вничью (0:0).

«Крылья Советов» с 18 очками расположились на 7-й позиции в таблице, «Рубин» с 17 очками находится на 12-м месте.