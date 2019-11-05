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Экономика

Песков отреагировал на очередной срыв разведения сил в Донбассе

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Песков отреагировал на очередной срыв разведения сил в Донбассе

Москва, 5 ноября. Кремль очень внимательно следит за ситуацией вокруг разведения сил в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Сообщения о срывах этого процесса вызывают глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что вопрос будет разрешен», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что позиция президента РФ в этом вопросе неизменная, последовательна и предельно понятна: «Мы выступаем за продолжение работы в нормандском формате, выступаем за проведение саммита».

Однако, как подчеркнул он, этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения результативности.

«Много вопросов остается на повестке дня», — добавил Песков. 

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