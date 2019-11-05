В Госдуме оценили выгоды Сирии и Крыму от центра дистрибуции российского зерна в Тартусе

Сирийская провинция Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии. Проект крайне выгоден как Сирийской Арабской Республике, так и России, в первую очередь Республике Крым и Севастополю, подчеркивают в Госдуме.

Об этих планах рассказал губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад в ходе визита делегации от этой провинции в Севастополь.

По словам Абу Саада, провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в САР, а также в соседние государства. Для стимулирования грузовых перевозок между регионом и портами РФ, есть планы создать в порту Тартуса особую экономическую зону, заявил Абу Саад.

«Тартус может стать центром по дистрибуции и экспорту зерновых на территорию Сирии и соседних государств, — сказал он. — В РФ, в том числе в Севастополе есть много видов продукции, которые можно успешно экспортировать в Тартус и в другие районы Сирии».

По словам губернатора, провинции Тартус также есть, что предложить России, в том числе Крыму: это оливки и оливковое масло, а также цитрусовые и медикаменты.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что начало регулярного железнодорожного сообщения с Крымом открывает новые перспективы для экономического сотрудничества между Севастополем и Сирией. Помимо экономического, планируется также развивать научное и культурное сотрудничество между РФ и САР, как на межгосударственном, так и на региональном уровне.

Высоко оценил планы экономического сотрудничество между Сирией и Крымским полуостровом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это очень хорошая новость, — отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эти планы очень перспективны как для России, так и для Сирии. И очень хорошо, что в это сотрудничество так плотно интегрирован Крым, которому есть, что показать, в том числе с точки зрения успешного экономического развития в последние годы».

Планы экономического сотрудничества между РФ и САР, в том числе по созданию свободной портовой экономической зоны в Татрусе, ориентированной на доставку российского зерна, — это, безусловно, большой серьезный рывок и для России, и для Сирии, подчеркнул парламентарий.

«Любая война рано или поздно заканчивается, и альтернативы миру просто нет. А когда идет нормальная торговля, — это серьезный шаг к миру, особенно, если это торговля жизненно необходимым — продовольствием. Хлеб — это лучшая прививка от войны», — резюмировал российский сенатор.

В начале 2019 года в ходе визита российской делегации в Сирию власти Севастополя и провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах, как культурных и образовательных, так и экономических, в том числе касающихся грузовых поставок из РФ в САР.