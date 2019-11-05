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СК РФ опубликовал видео нападения убийцы на детсад в Нарьян-Маре

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СК РФ опубликовал видео нападения убийцы на детсад в Нарьян-Маре

Москва, 5 ноября. Следственный комитет РФ опубликовал видео нападения убийцы на детский сад в Нарьян-Маре. Ролик появился на официальном канале СК на YouTube.

На кадрах записи можно видеть, как мужчина заходит в детсад, поднимается на второй этаж, ходит по коридору, открывает одну из дверей и заходит внутрь помещения.

Именно там предположительно и произошло убийство шестилетнего ребенка. Кроме того, на видео показаны следственные действия, которые сотрудники СК проводили с предполагаемым убийцей в детсаду. 

Обвиняемому в убийстве мальчика 36 лет. Установлено, что страшное преступление он совершил в состоянии опьянения. Предполагаемый убийца признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Кроме того, в рамках уголовного дела был арестован и охранник детсада. Он признал свою вину частично. 

 

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