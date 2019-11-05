«Зенит» ушел от поражения в матче с ЦСКА, «Спартак» впервые уступил при Тедеско

Петербургский «Зенит» в центральном матче тура не сумел обыграть московский ЦСКА, а столичный «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу». Для красно-белых поражение стало первым под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Об этом и других важнейших событиях 15-го тура — в традиционном обзоре Федерального агентства новостей.

Очередной скальп «Уфы»

«Локомотив» однозначно приезжал в столицу Башкортостана за победой, однако местная «Уфа» в последнее время только и делает, что коллекционирует скальпы отечественных топ-клубов. Не стал исключением и матч с «железнодорожниками», который хозяева начали весьма активно и уже к 9-й минуте имели возможность открыть счет. «Локомотив» стал отвечать неприятными атаками лишь на исходе получаса игры. Едва ли нулевую ничью по итогам первого тайма следует считать закономерной — команды однозначно наиграли на 2-3 мяча.

После перерыва гости стали действовать агрессивнее, что сразу стало приносить плоды. Поразительно, как форвард гостей Эдер оказался абсолютно один на линии вратарской после подачи с углового: легким движением португалец открыл счет. «Уфу» подобное стечение обстоятельств нисколько не смутило: команда перехватила инициативу — тем более, что «Локомотив» привык действовать вторым номером, поведя в счете. В одной из атак лидер «железнодорожников» Гжегож Крыховяк уложил на газон полузащитника хозяев Артема Голубева в штрафной. Арбитр без промедлений назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Ловро Бизяк. Единственным из топ-клубов, кто сумел обыграть «Уфу» в первом круге стал «Краснодар». При этом команда занимает лишь 11-е место и находится в двух очках от зоны стыковых матчей.

«Уфа» — «Локомотив» — 1:1

Голы: Эдер, 59 (0:1); Бизяк, 72 (1:1, пенальти)

Матч парадоксов

«Ахмат» вышел на матч с «Динамо» в роли аутсайдера: хозяева встречи после смены тренера выдали успешные матчи с «Краснодаром» и ЦСКА. Грозненский клуб после ухода с поста Рашида Рахимова пока находится в поиске своей игры. При этом именно «Ахмат» начал опаснее и вел в счете по итогам матча. Однако у «Динамо» был свой шанс забить: за игру рукой в штрафной арбитр назначил пенальти в ворота гостей, однако форвард бело-голубых Кирилл Панченко не сумел переиграть Евгения Городова.

Спустя 12 минут арбитр назначил одиннадцатиметровый в противоположные ворота: Андрес Понсе пробил по воротам Антона Шунина так, что отразить удар не было никаких шансов. После перерыва рефери Сергей Лапочкин продолжил быть в центре внимания: в течение четырех минут он показал две карточки полузащитнику москвичей Шарлю Каборе, который отправился досматривать матч в раздевалку. Парадоксально, но в меньшинстве бело-голубые сделали то, что не сумели за час в равных составах — забили. На последних минутах встречи защитник Иван Ордец отправил мяч в ворота после розыгрыша углового.

«Динамо» — «Ахмат» — 1:1

Голы: Понсе, 43 (0:1, пенальти); Ордец, 90 (1:1)

Удаление: Каборе, 60 («Динамо»)

Курс на всплытие

Очную встречу новичков РПЛ и главных аутсайдеров турнира на данный момент ждали без особого интереса: на двоих команды после 15 туров забили меньше, чем «Зенит», «Локомотив» и столько же, сколько «Ростов». Вместе с тем, фаворитом считался «Сочи», игравший дома и обладавший куда более внушительным составом. Однако расклады на бумаге нередко перечеркивались суровой действительностью, в которой «Тамбов» весь первый тайм доминировал и практически не дал «Сочи» шансов чем-то ответить. Впрочем, на перерыв команды ушли при счете 1:1 — на простую, но грамотно разыгранную комбинацию гостей «Сочи» ответил реализованной подачей в штрафную. Забитый мяч стал, по сути, первым моментом в исполнении хозяев. К слову, произошло это на 44-й минуте. Во втором тайме «Сочи» преобразился, но допустил непростительную ошибку. Которую «Тамбов» и не простил — 2:1.

«Сочи» — «Тамбов» — 1:2

Голы: Костюков, 41 (0:1); Нобоа, 44 (1:1); Мелкадзе, 56 (1:2)

Ни слова о матче

Встреча «Зенита» и ЦСКА изначально казалась одним из немногих шансов для преследователей петербуржцев сократить отрыв. Сам по себе матч был однозначно самым рейтинговым в отчетном туре. Однако игру омрачило спорное судейство Михаила Вилкова, который не заметил два грубых нарушение со стороны нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, затем при весьма неоднозначных обстоятельствах удалил полузащитника ЦСКА Яку Бийола.

Обидно, что в матче двух лидеров российского чемпионата, в котором оба мяча были забиты весьма эффектно, приходится больше говорить о судействе, чем о самой игре. При этом, если брать результат, то его следует признать закономерным. Однако дивидендов из ситуации меньше извлек «Зенит», упустивший шанс увеличить отрыв от преследователей.

«Зенит» — ЦСКА — 1:1

Голы: Влашич, 45 (0:1); Ерохин, 73 (1:1)

Удаление: Бийол, 54 (ЦСКА)

Радость от радости

Встреча двух южных команд в итоге стала настоящим триллером, который по праву может считаться одним из лучших матчей всего чемпионата. Ростовчане начали очень уверенно, однако «Краснодар» достаточно быстро выровнял игру. А реализация лучше оказалась именно у гостей, которые усилиями Алексея Ионова сначала вышли вперед, а затем все тот же Ионов удвоил счет. «Краснодар» продолжил транжирить моменты, «Ростов» редко, но весьма остро отвечал контратаками. Уже в добавленное время краснодарцы совершили невероятное — менее, чем за 3 минуты команда сумела забить дважды и сравнять счет. После матча наставник гостей Валерий Карпин порадовался тому, что «Краснодар» рад ничейному результату с его командой.

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2

Голы: Ионов, 34 (0:1); 41 (0:2); Игнатьев, 90 (1:2); Спаич, 90 (2:2)

Вопреки логике

«Оренбург» начал встречу в Екатеринбурге по-хозяйски, открыв счет в самом начале матча. Много времени, чтобы прийти в себя, «Уралу» не потребовалось — подопечные Дмитрия Парфенова даже сравняли счет. Однако перед ударом по воротам Павел Погребняк подыграл себе рукой, а потому мяч в ворота оренбуржцев засчитан не был. В какой-то момент даже показалось, что «Урал» вот-вот сравняет и в результате даже вырвет победу, однако вопреки логике «Оренбург» увеличил отрыв. Правда, случилось это не без непосредственной помощи голкипера екатеринбуржцев Ярослава Годзюра, непонятным образом пропустившего несильный удар Алвеша. После перерыва «Урал» сократил отставание — эффектный мяч на счету Эрика Бикфалви. Однако на большее хозяев не хватило.

«Урал» — «Оренбург» — 1:2

Голы: Фамейе, 4 (0:1); Алвеш, 45 (0:2); Бикфалви, 64 (1:2)

Третий пошел

От встречи таких команд, как «Крылья» и «Рубин», стоило ждать куда более результативной встречи. Учитывая при этом, насколько сложно даются казанцам голы, фаворитом следовало считать именно хозяев. При этом первый тайм уверенно остался за «Рубином», атаковавшим значительно острее. Вторую половину встречи «Крылья» провели значительно активнее. Примечательно, что для «Рубина» нулевая ничья стала третьей подряд в чемпионате России.

«Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0

Классика жанра

Как это заведено много лет назад, новый тренер московского «Спартака» обычно переживает взлет в первых матчах и срывает аплодисменты. С Доменико Тедеско получилось так же — молодого специалиста после первых матчей все вокруг буквально носили на руках. Встреча с крайне неуступчивым тульским «Арсеналом» стала отрезвляющим напитком для большинства поклонников красно-белых. Спартаковцы в два раза больше владели мячом, почти в четыре раза чаще и в два раза точнее били по воротам, однако результат получили абсолютно противоположный желаемому. Одна из версий подобного — ротация, которой Тедеско подвергает команду каждый матч. Возможно, специалист несколько запутался сам, пытаясь перехитрить всех вокруг. При этом нет сомнений в том, что качество футбола в исполнении «Спартака» растет, а моментов у хозяев было достаточно, чтобы в итоге оказаться несколько выше 10-го места в турнирной таблице.

«Спартак» — «Арсенал» — 0:1

Гол: Луценко, 16