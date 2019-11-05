Эксперт объяснил, почему средства РЭБ армии России лучше, чем у США

Средства радиоэлектронной борьбы – это один из сдерживающих факторов агрессии против России, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский.

В США считают, что личный состав Пентагона плохо обучают приемам РЭБ, а проводящиеся учения слишком просты. Об этом пишет издание Breaking Defence.

Подполковник ВС США Гари Лайк обратил внимание, что во время учений военные не выключают свои мобильные телефоны, выдавая тем самым свое точное местоположение. По словам Лайка, они часто не помнят о таких основах, как подготовка планов резервного копирования на случай, если их основная связь будет заблокирована.

Такие противники, как Россия и Китай могут воспользоваться этими недостатками, говорит подполковник. Таким образом, учения, проводимые Пентагоном, имеют мало общего с реальными угрозами, с которыми могут столкнуться военнослужащие.

По словам Виктора Мураховского, вооруженные силы России за последние годы существенно продвинулись в совершенствовании методов РЭБ. Это касается технического переоснащения подразделений и частей РЭБ в армии, а также методов их применения.

«Ярким примером может служить система обороны нашей авиабазы «Хмеймим». Не является секретом, что значительная часть атаковавших нашу базу беспилотников была выведена из строя с помощью средств РЭБ. Также средствами радиоэлектронной разведки добыты многие данные по целям, которые были затем реализованы нашими огневыми средствами. Также не секрет, что нашими средствами РЭБ велась разведка и подавление каналов управления боевиков во время крупных сражений в Сирии. Поэтому здесь мы накопили опыт реального применения средств РЭБ и существенно улучшили техническую оснащенность это вида боевого обеспечения войск», — заявил Мураховский в беседе с Федеральным агентством новостей.

РЭБ – один из важнейших видов боевого обеспечения войск и Россия ему постоянно уделяет пристальное внимание, подчеркивает военный эксперт.

«Кроме того, РЭБ является одним из основных сдерживающих факторов агрессии против России. Также силы РЭБ могут противодействовать иностранным техническим средствам разведки, начиная от космических средств и заканчивая средствами радиоэлектронной разведки. Вдоль наших границ в ежедневном режиме летают разведывательные беспилотники США. Но мы к этому готовы и не позволим этим средствам безраздельно действовать в пространстве радиоэлектронной разведки», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее эксперты исследовательского института Heritage Foundation назвали Россию самой реальной военной угрозой для Соединенных Штатов. Такой вывод содержится в докладе Index of U.S. Military Strength.

Также издание Foreign Policy неудовлетворительно оценило готовность американской армии к войне с Россией и Китаем. По его мнению, системы из средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ракет и радиолокационных станций, которыми обзавелись наши страны, сильно ограничивают способность Штатов сохранять свое «неоспоримое превосходство».