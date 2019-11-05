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МИД РФ отреагировал на незаконные попытки США закрепиться на северо-востоке Сирии

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МИД РФ отреагировал на незаконные попытки США закрепиться на северо-востоке Сирии

Москва, 5 ноября. Россия считает неприемлемыми попытки США нелегально закрепиться на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя МИД РФ Сергей Вершинин.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», — передает РИА Новости слова российского дипломата.

Напомним, курдские формирования в 2017 году оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время официальный Дамаск потратил большие средства. При помощи курдских террористов американцы начали воровать нефть у сирийцев и абсолютно незаконно вывозить ее, продавая другим государствам. При этом действуя в обход собственных же санкций. Каждый месяц американские власти получают прибыль в размере более 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило министерство обороны РФ. Российское ведомство опубликовало кадры с космоса, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими террористами земли в САР.

Ранее претендент на пост президента США Тулси Габбард обвинила главу Белого дома Трампа в желании украсть у Сирии нефть.

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Источник: РИА Новости
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