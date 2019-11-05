Соболь давит на жалость, обвиняя приставов в желании «забрать у нее одежду»

Москва, 5 ноября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь перевирает закон, заявляя о несуществующих политических преследованиях и обвиняя власть в желании отобрать у нее последнее пальто.

Соболь в интервью на «Дожде» рассказала о присужденных ей штрафах после завершения судебных процессов по летним несанкционированным митингам и разбирательствам с компанией «Московский школьник». Сумма штрафов составила свыше ста миллионов рублей.

Судебные разбирательства продолжаются, и цифра может значительно вырасти.

По словам Соболь, собирать деньги с граждан в ФБК не будут. При этом, как заметила правая рука скандального блогера Алексея Навального, ситуация безысходная — никто понятия не имеет, как выплатить столь внушительный штраф.

В эфире телеканала Любовь Соболь назвала дела о штрафах политическими. С точки зрения юриста так называемого ФБК, возбуждение в отношении нее исполнительных производств – попытка присвоить ей статус невыездной. Кроме того, Соболь заявила о готовности к «жестким действиям» судебных приставов, которые якобы хотят отобрать у нее все имущество. Об этом пишут Nation News.

Любовь Соболь сказала, что они могут «прийти домой, они имеют право доступа в жилище, фактически то же самое, как следователи, они могут вломиться в квартиру и могут опечатывать имущество».

«Условно говоря, они могут арестовать даже собаку, потому что по Гражданскому кодексу это имущество. То есть они могут взять, не знаю, пальто, еще что-то. Квартиру забрать не получится, так как она принадлежит мужу. У меня фактически нет имущества», — сказала Соболь.

По словам Соболь, приставы заберут у нее одежду, столовые приборы и даже ноутбук дочери.

Соратница Навального переврала факты и попыталась выставить себя «жертвой режима». Однако сложившаяся ситуация — дело рук самой Соболь, при этом, как минимум, странно делать заявления о том, что служба судебных приставов хочет отобрать у нее даже трусы.

Ранее Соболь разместила в соцсетях пост с оправданием за сотрудничество с кладбищенской мафией. Отметим, несостоявшийся кандидат в Мосгордуму получила от похоронщиков на предвыборную кампанию пять миллионов рублей. Примечательно, что Соболь так и не предоставила никаких отчетов о потраченных деньгах.